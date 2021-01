Nuestra Señora de Carmen imprimió sus pies en una roca de Catemaco 

Más allá de su gastronomía y ecoturismo celebrados, Catemaco es conocido por la práctica de magia blanca por parte de algunos habitantes. Ubicado en el estado de Veracruz, también está lleno de seguidores de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen.

El fervor por esta Virgen nació debido a una leyenda que narra que, en el siglo XVII, en una cueva de esta ciudad ubicada en la congregación de El Tegal, ella se hizo presente ante un pescador. Como prueba, los pies de la Virgen quedaron impresos en una roca. A raíz de estos hechos, se hizo una estatua en su honor.

Catemaco, Veracruz. (Urvashi Makwana)

Las dos versiones sobre su aparición en Catemaco, Veracruz

Hay 2 versiones sobre cómo se dieron los hechos respecto a la aparición de la Virgen, una de carácter popular y otra, la versión de la Iglesia Católica.

La primera versión detalla que un pescador, Juan Bautista Catamax, estaba en la cueva al pie de la laguna, cuando de la nada apareció la Virgen. Para hacer constar que estuvo ahí, ella dejó grabado en una roca sus pies, y de esta manera, ella misma se transformó en estatua en el lugar.

La gente llevó la estatua a San Andrés Tuxtla, un municipio cerca de Catemaco. Para su asombro, de nueva cuenta la Virgen regresó a la cueva a menos de un kilómetro del volcán San Martín Tuxtla, por lo que se decidió dejarla ahí, al pie de la cueva.

Our Lady of Carmen has many faithful followers in Mexico and Peru. *** La Virgen de Nuestra Señora del Carmen tiene muchos feligreses en México y Perú. (Charlie Ramírez/Café Words)

La segunda versión cuenta que unos misioneros de la orden católica Carmelitas de Puebla estaban viajando y pasaron por la ciudad de Catemaco, donde pernoctaron, debido a una intensa lluvia que les impidió seguir su camino hacia la ciudad de Coatzacoalcos. Los misioneros vieron la oportunidad de practicar los evangelios y mostraron a la población de la ciudad una estatua de la Virgen de “Nuestra Señora del Monte Carmelo”, traída desde Valencia, España. Tanto fue el interés del pueblo que se les pidió dejarla ahí, para rezar y adorar su imagen. Gracias a esto, se construyó su basílica en la plaza del pueblo.

Hoy, la adoración continúa.

“Para nosotros es nuestra Virgencita, la que nos cuida y protege, más ahora con esta situación de la pandemia de Covid”, dijo Gloria del Carmen Perdomo Aguilar, creyente y habitante de la ciudad de Catemaco, Veracruz. “Siempre le pido por mi familia y me ha realizado varios milagros que eran imposibles, pero para ella nada lo es. Siempre hago su novena con el fin de que nunca nos abandone y nos siga cuidando”.

La Virgen del Carmen es de las más adoradas en todas las iglesias de México, así como en Perú. Tiene muchas creyentes entre pueblos indígenas; varios siglos atrás, mezclaron sus tradiciones con las costumbres cristianas. Desde ese entonces la Virgen del Carmen ha recibido extensas muestras de amor y, como ofrendas, le han regalado oro, plata, flores, veladores y platillos típicos en su día de celebración, que quedó oficializado por el Vaticano como el 16 de julio.



“Ella me ayudó a curarme de unas quemaduras que tuve en un accidente muy grave que tuve”, dijo Luis Solano Torres, quien vive en Catemaco, Veracruz. “Mi familia me encomendó a ella y mírame; estoy aquí como muestra de fe y su poder para realizar milagros. No tuve ninguna secuela a pesar de que me quemé todo el costado de mi cuerpo. Por eso no dejo de rezarle y estar en su cumpleaños cada 16 de julio”.

