¿Cuál es el origen de la canción “Noche de Paz”?

Dentro del extenso repertorio musical navideño destacan varias composiciones musicales, entre ellas la canción “Noche de paz”. Es muy famosa y popular a nivel mundial. Esta canción tiene un origen alemán y se compuso hace aproximadamente 200 años.

Se cuenta que una vez, en una “Noche de Paz”…

Joseph Mohr, sacerdote de la localidad de Oberndorf, pidió a un maestro de la escuela local, Franz Gruber, componer música para una canción que había escrito. En la Navidad de 1818, esta pieza fue interpretada por primera vez, ante el público de la Iglesia de San Nicolás. Mohr cantó y Gruber lo acompañó con los sonidos armónicos de su guitarra. Esa noche marcó la historia de estos dos personajes.

Los villancicos suelen cantarse en Nochebuena en las iglesias, acompañados de velas. (Foto de Ian Forsyth/ Getty Images)

“Stille Nacht” es el título original; trascendió a tal magnitud que terminó siendo declarada como “Patrimonio Intangible de la Humanidad” por parte de la UNESCO, en 2011.

La iglesia donde se cantó fue demolida a principios del siglo XX, después de sufrir una trágica inundación, pero quedó registrada como el primer recinto en presenciar este célebre villancico. Se construyó la “Capilla Memorial Noche de Paz” en homenaje al cura y al maestro, autores de esta melodía.

La canción ha sido traducida a más de 140 idiomas, reviviendo así cada año desde esa primera vez que se tocó y causando una enorme y bella impresión durante la temporada navideña.

“La canción Noche de Paz es un bello villancico, el cual narra cómo se siente la noche en la que nace el niño Jesús, todo lo que su nacimiento genera alrededor de él, la noche tan tranquila, tan serena; la tranquilidad tan solo de la música te puede transportar al momento del día de Navidad. En el coro de la iglesia se canta y la gente canta con nosotros por el gran significado que tiene esta canción”, dijo Mariela Rojas Salas, integrante del coro de la iglesia Purísima Concepción.

La versión original, en alemán, se llama ‘Stille Nacht’. (Foto de Thomas Galler/ Unsplash.com)

“Ahora por las cuestiones de la pandemia no sabemos si se haga misa, pero en años anteriores, ‘Noche de Paz’ es infaltable en nuestro repertorio durante la celebración de la misa de gallo de navidad”, dijo Rojas Salas.

La congregación donde fue presentada la canción por primera vez se conformaba por muchos trabajadores, obreros, constructores de barcos y otros ansiosos por conocer la sorpresa que les tenía el sacerdote Mohr.

No se sabe cuál fue la inspiración de Mohr para componer los versos de esta canción, pero se cree que lo hizo en un par de horas.

Actualmente la canción tiene innumerables versiones y ha sido interpretada por los más grandes artistas. Así, ya sea en iglesias o en coros en centros comerciales, no hay duda de que esta melodía es un símbolo de la Navidad, y no hay quien no identifique su melodía.

