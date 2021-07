El fundador de Motown y el productor de ‘Saturday Night Live’ entre homenajeados por el Kennedy Center en 2021

WASHINGTON — El fundador de Motown Records y el productor de ‘Saturday Night Live’ están entre los cinco artistas que serán premiados con reconocimientos a su trayectoria en el Kennedy Center en Washigton D.C., más tarde este año.

El evento anual, Kennedy Centers Honors, en su evento número 44, reconocerá a la cantante/actriz Bette Midler, a la cantautora Joni Mitchell y a la estrella de ópera Justino Díaz, junto a Berry Gordy, fundador de Motown Records, y Lorne Michaels, productor del popular programa televisivo de la NBC, ‘Saturday Night Live’.

“Los premiados de este año representan el poder unificador de las artes y nos recuerda aquello que nos une como seres humanos,” dijo la presidenta del centro Kennedy, Deborah F. Rutter, en un comunicado de prensa. “Los nominados son tanto artistas como una fuente de inspiración y entretenimiento.”

Los artistas

El productor Berry Gordy habla en el funeral público de Michael Jackson en Los Ángeles, California, el 7 de julio de 2009. (Kevork Djansezian/Getty Images)

Berry Gordy

Gordy, oriundo de Detroit, apostó en la escritura de canciones de mediados de siglo pasado para fundar Motown Records. La marca ha llevado al éxito la carrera de cantantes y grupos legendarios tales como Smokey Robinson y The Miracles, Stevie Wonder, Diana Ross y The Supremes, Michael Jackson y los Jackson 5, Marvin Gaye, Lionel Richie y The Commodores, Martha Reeves y las Vandellas, The Temptations y Gladys Knights & the Pips.

“En los sesenta, Gordy redireccionó a sus artistas a la televisión, teniendo el honor de ser el primero en presentar a artistas negros en programas tales como ‘America Bandstand’ o ‘El Show de Ed Sullivan’,” informó el centro Kennedy en un boletín de prensa.

“Se involucró en la lucha por los derechos civiles, publicando discursos grabados por el Dr. Martin Luther King Jr. Entró al mundo de la gran pantalla con películas como ‘Piel de caoba’ (Mahogany), donde debutó como director, y ‘El ocaso de una estrella’ (Lady Sings the Blues), la cual ganó cinco nominaciones de la Academia.”

Gordy dijo en un boletín de prensa: “Las artes no solo le dan una voz a quienes no tienen, sino que nos conectan, nos transforman y calman nuestros espíritus. … Estoy emocionado de ser parte de este prestigioso legado americano.”

Lorne Michaels llega a la Cena de Estado en honor al primer ministro canadiense Justin Trudeau, en la Casa Blanca en Washington D.C., el 10 de marzo de 2016. (Ron Sachs-Pool/Getty Images)

Lorne Michaels

Michaels creó el programa de sketches cómicos ‘Saturday Night Live’ en 1975, el cual se ha convertido en el programa con la mayor cantidad de nominaciones al Emmy en la historia de la televisión. Ha trabajado como productor o productor ejecutivo en 41 de las 46 temporadas del programa. El programa ha lanzado a varios actores al estrellato en el cine, y Michaels ha producido muchas de dichas películas. También ha producido los programas de televisión ‘30 Rock’ y ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’.

En Broadway, Michael ha producido y dirigido ‘Gilda Radner — En vivo desde Nueva York’ y, más recientemente, ‘Chicas pesadas’, el musical nominado al premio Tony inspirado en la película taquillera del mismo nombre.

“Las 93 nominaciones al Emmy que ha recibido es la mayor cantidad que una persona ha ganado en su vida. En 2004, recibió el premio Mark Twain al humor estadounidense y, en 2013, tuvo la distinción de ganar un premio Peabody de forma individual. Michaels también ha sido premiado con la Medalla Presidencial de la Libertad, la concesión civil de más alta importancia en Estados Unidos,” dijo el boletín de prensa del centro Kennedy.

“El compromiso del centro Kennedy a las artes escénicas siempre ha sido parte fundamental de la cultura estadounidense. Ser reconocido e incluido por esta compañía es un honor en el significado más puro de la palabra. Me encuentro profundamente agradecido,” dijo Michaels en un comunicado de prensa.

Bette Midler, fotografiada en Londres, promocionado su concierto cinematográfico de 1980, “Divine Madness”. (Central Press/Getty Images)

Bette Midler

La carrera de Midler engloba su participación en la música, el teatro y la televisión. Ganó dos premios Tony, tres Emmys, tres Grammys, cuatro Globos de Oro y nueve premios de la Comedia Estadounidense, así como dos nominaciones de la academia por su papel en “La rosa” (The Rose) y en “Ayer, hoy y siempre” (For the Boys).

“Aunado a su carrera como artista, Midler ha participado en numerosas causas sociales y, en 1995, fundó el Proyecto de restauración de Nueva York, que pretende conservar los espacios abiertos de la ciudad y es el fideicomiso de propiedad privada más grande de Nueva York.

Midler dijo en un comunicado de prensa: “Me siento conmovida por este gran honor; de hecho, estoy anonadada y sin palabras. Por muchos años he visto la transmisión de este evento que celebra el mejor talento que las artes escénicas estadounidenses ofrecen, y jamás imaginé que en algún momento yo me encontraría entre sus filas.”

Joni Mitchell, frente al club ‘The Revolution’ en Londres, el 18 de septiembre de 1968. (Central Press/Getty Images)

Joni Mitchell

La música de Mitchell viene de una fuerte tradición folclórica, aunque también tiene influencias del pop, rock, música clásica y jazz. Emergió como cantautora en la década de 1970, con la canción ‘Woodstock’ como uno de sus éxitos — aunque no asistió al epónimo festival de 1969. Ella escribió y compuso sus canciones, así como produjo sus álbumes y diseñaba sus portadas. Ha ganado múltiples Grammys y el Premio de Música Polar. Pertenece a los salones de la fama de los Grammys, del Rock & Roll, y de los Compositores.

“Ella es un ícono de la música moderna y una de las creadoras más influyentes de nuestra época,” informó el centro Kennedy. “A casi 60 años desde que empezó su carrera tocando en cafés y clubes nocturnos en Canadá, la leyenda de Mitchell continúa creciendo.”

Mitchell dijo en un comunicado de prensa: “Estoy agradecida con el Kennedy Center por otorgarme este honor por mi trabajo y espero ser parte de esta prestigiosa celebración de las artes. Desearía que mi madre y mi padre estuvieran vivos para ver esto. He llegado lejos desde mis comienzos en Saskatoon.”

Justino Díaz

La carrera de Díaz lo ha llevado desde su niñez en Puerto Rico, donde comenzó a actuar a los ocho años, a las casas de la ópera de Nueva York, Washington D.C. y Europa. Desde su debut en el mundo de la ópera en 1957, ha cantado en numerosos lugares, tales como La Scala, la Ópera de Paris, el Staatsoper de Viena, el Festival de Spoleto, la Ópera de Roma y la Ópera Real en Londres.

Díaz interpretó el papel de lago junto a Plácido Domingo en 1986, en la adaptación cinematográfica de Franco Zeffirelli de “Otello”.

“A lo largo de su carrera, Díaz ha cantado con las orquestas sinfónicas más importantes del mundo, bajo la dirección de los conductores más celebrados dentro del medio,” informó el Kennedy Center. Díaz también ha hecho varias grabaciones de sus óperas y oratorios.

“Para mí esto es especialmente emocionante, ya que, hace 50 años, canté como protagonista masculino de ‘Beatrix Cenci’ de Ginastera en la inauguración de la casa de la ópera del Kennedy Center; la noche después de “Misa”, de Leonard Bernstein. Fui la primera voz operística que repercutió en las paredes de esta prestigiosa organización hace tantos años, y estoy muy honrado de tener la oportunidad de regresar a este escenario para recibir está tremenda distinción,” dijo Díaz en un comunicado de prensa.

Los premios serán entregados durante una gala en vivo el 5 de diciembre del presente año. El evento será transmitido por la CBS en una fecha posterior.

Traducción de Mario Alberto Vázquez; editado por Mario Alberto Vázquez y Melanie Slone