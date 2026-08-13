Advertisement

Selena D. Atterberry – Funeral service was held August 8th at McWhite’s Funeral Home

Chapel.

Catherine Brown – Funeral service was held August 8th at McWhite’s Funeral Home Chapel.

Deacon Marvin Caldwell – Funeral service was held August 8th at Mount Nebo Missionary Baptist Church.

Lyna Nguyen – Funeral service was held August 6 at Mcwhite’s Funeral Home Chapel.

Angie Williams-Perkins – Funeral service was held August 7th at McWhite’s Funeral Home Chapel.