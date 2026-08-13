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    Obituaries

    McWhite’s Funeral Home

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    Selena D. Atterberry – Funeral service was held August 8th  at McWhite’s Funeral Home

    Chapel.

    Catherine Brown – Funeral service was held  August 8th   at McWhite’s Funeral Home Chapel.

    Deacon Marvin Caldwell –  Funeral service was held August 8th at Mount Nebo Missionary Baptist Church.

    Lyna Nguyen  –  Funeral service was held August 6 at Mcwhite’s Funeral Home Chapel.

    Angie Williams-Perkins  – Funeral service was held August 7th  at McWhite’s Funeral Home Chapel.

    Berris F. Troupe   –   Funeral service was held August 7th    at McWhite’s Funeral Home Chapel.

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    Carma Lynn Henry Westside Gazette Newspaper 545 N.W. 7th Terrace, Fort Lauderdale, Florida 33311 Office: (954) 525-1489 Fax: (954) 525-1861

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