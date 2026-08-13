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Selena D. Atterberry – Funeral service was held August 8th at McWhite’s Funeral Home
Chapel.
Catherine Brown – Funeral service was held August 8th at McWhite’s Funeral Home Chapel.
Deacon Marvin Caldwell – Funeral service was held August 8th at Mount Nebo Missionary Baptist Church.
Lyna Nguyen – Funeral service was held August 6 at Mcwhite’s Funeral Home Chapel.
Angie Williams-Perkins – Funeral service was held August 7th at McWhite’s Funeral Home Chapel.
Berris F. Troupe – Funeral service was held August 7th at McWhite’s Funeral Home Chapel.