René Escobar, Jr., panameño-canadiense, nominado como actor del año en Premios Latinos de Canadá

Por Elia Esparza

El actor panameño-canadiense René Escobar Jr. (Masterpiece, Imposters, Taken, Tom Clancy’s Jack Ryan, Air Emergency) demuestra ser un intérprete multidimensional con gran talento histriónico.

En fechas recientes, coprotagonizó junto con Vanessa Lengies Heart of the Holidays, una de las películas navideñas de Hallmark Channel en 2020. En este filme, Escobar interpreta al jefe de una mujer enfocada en su carrera que regresa a casa para las vacaciones.

Escobar, Jr. nació en Ajax, Ontario, Canadá. Su familia se mudó varias veces durante la infancia del ahora actor. Escobar, Jr. vivió en Austin por varios años, antes de establecerse en Markham, Ontario, Canadá, durante su adolescencia.

Escobar, Jr. respondió a esta entrevista tras haber sido nominado como actor del año en los Premios Latinos de Canadá.

¡Felicitaciones, Rene! ¡Qué gran honor haber sido reconocido por tu increíble talento! ¿Estás emocionado?

Esta nominación significa mucho para mí. En cuanto recibí la noticia, hice una videollamada por WhatsApp a mi familia en Panamá para darle la buena noticia. No podría estar más agradecido. Ganar sería un plus en este momento. Ya la nominación es algo tangible, algo físico que simboliza que voy en la dirección correcta en mi camino como actor. Ese es un lujo que no todos tienen. Pienso para mí mismo que hace solo dos años recibía asistencia social, y ahora me llega esta nominación… ¡La vida es un misterio!

Leímos que tu primera aspiración profesional fue cursar la carrera de abogado criminalista. ¿Por qué cambiaste tu camino hacia la actuación?

No creo que haya habido un cambio. Siempre quise ser actor, pero no tenía los medios para seguir este camino. Durante mi segundo año de universidad, hubo una huelga y los estudiantes no pudimos asistir a clases durante tres meses. Fue entonces cuando le dije a mi papá que quería dejar la escuela y viajar a Los Ángeles para convertirme en actor. Pero él me dijo que podría hacer lo que quisiera después de graduarme. Fue después de ese punto que las cosas comenzaron a ponerse serias en cuanto a la actuación.

Tu familia huyó de Panamá por la dictadura de Manuel Noriega. Cuéntanos un poco de esa experiencia.

Mis padres huyeron de Panamá a Canadá en 1989, antes de la invasión estadounidense. Una vez que “no hubo moros en la costa” en lo que respecta a Noriega y su régimen, mi familia se mudó de regreso a Panamá. Mi padre era un ingeniero de software y, debido al boom tecnológico de la década de 1990, lo reubicaban constantemente. Eso es lo que nos llevó de regreso a Toronto. Yo no hablaba una sola palabra de inglés. Sin embargo, dominarlo me tomó lo que duraron mi primer y segundo grado. Luego, mi familia se mudó a Austin. Texas era una droga. Fue el primer lugar con una gran población latina (predominantemente mexicana) en el que viví. Me encantó cada minuto de los que estuve ahí.

Como canadiense-panameño, ¿crees que crecer como latino en Canadá es diferente que en los Estados Unidos?

¡Qué pregunta tan sorprendente! Hay enormes diferencias. Hay muchos más latinos en Estados Unidos que en Canadá. Toronto se enorgullece de ser la ciudad más multicultural de Canadá, pero no tiene una gran población latina.

En Austin hablaba español todos los días — con mis amigos, en diferentes eventos, en tiendas. No puedo decir cuándo fue la última vez que hablé en español con alguien en Toronto. Me di cuenta de ello en cuanto llegué a Toronto. Así que hago lo que puedo para hacer sonar mi música en español y conectarme con tantos latinos como pueda.

¡Felicitaciones por Heart of the Holidays! Yo no sabía bien a bien si eras del Medio Oriente, italiano o latino. Cuéntanos sobre el proceso de audición para el papel de Will.

¡Gracias! Bueno, no estás solo. No es ningún secreto que no me parezco al latino “normal”. El casting en esta película fue único y realmente comprobó la noción de que “si un papel es para ti, es para ti”. Había audicionado tal vez quince veces para este director de casting y nunca me había contratado. Pero de pronto, mi agente me llamó para decirme que recibí una oferta directa para el papel de Will en la película de Hallmark. Una oferta directa quiere decir que no haces una audición, solo te ofrecen el papel.

Más tarde, hablé con Corey Sevier en el set. Él fue el director de la película de Hallmark y también el protagonista masculino. Él me dijo que una vez que vio mi demo, supo que yo era el tipo. Este proceso me enseñó que obtendrás los papeles que debes obtener. Todo lo demás está fuera de tu control.

¿Qué tan diferente fue asegurar este papel en una película navideña de tus otros papeles de televisión— Imposters, Jack Ryan, Taken, Mayday, Air Emergency?

El casting fue completamente distinto para estos papeles. Hice una audición para cada uno, y tuve la suerte de que me llamaran. Estos son los que llamamos “personajes de apoyo”. Las audiciones realmente no tomaban más de tres minutos, así que tenía que llegar preparado. No tenía el lujo de desarrollar los personajes. Estos papeles realmente requieren profesionalismo en el set; es decir, voy a trabajar, hago mi trabajo y me voy a casa.

¿Qué tan desafiante ha sido para un actor el cierre de producciones por las restricciones de Covid-19?

En mi experiencia, el Covid-19 ha sido un arma de doble filo. Fue una pesadilla en el plano económico. Estaba trabajando en un restaurante y esa industria fue erradicada de inmediato. No tenía nada en puerta en el frente de la actuación. La pandemia también le pasó la factura a mi salud mental — me llegaron a la mente todas las preguntas existenciales posibles. Sin embargo, esta depresión me llevó a trabajar en mí mismo. Me tomé este tiempo para prepararme seriamente para cuando las cosas volvieran a abrir.

Próximamente, René Escobar Jr., aparecerá en el thriller psicológico independiente Neon Lights, en el papel de un ex matón. También participará en Far Cry 6 (la franquicia de videojuegos más exitosa de Ubisoft), protagonizada por Giancarlo Esposito como el malvado dictador de Yara.

La entrada René Escobar Jr. From Panama to Canada to Actor Of The Year apareció por primera vez en LatinHeat Entertainment.

(Traducido y editado por Gabriela Olmos. Editado por Melanie Slone)