Gary Antonio Russell se enfrenta a Emmanuel Rodriguez en batalla crucial dentro del peso gallo

La popular canción de 2010, de DJ Khaled, “All I Do Is Win” podría servir como el tema de la carrera de boxeo de la familia Russell. Con un increíble récord combinado de 63-1, los tres hermanos han hecho mella en el mundo de este deporte. Su lazo familiar se extiende más allá del mundo del boxeo, ya que todos poseen el mismo nombre; la única diferencia entre ellos es el segundo nombre de cada uno.

El sábado en la noche, Gary Antonio Russell (18-0) espera obtener su siguiente victoria mientras sigue buscando obtener el título interino de la WBA. Para ello primero tiene que superar su obstáculo más grande: el antiguo campeón peso gallo de la IBF, Emmanuel Rodriguez (19-2, con 12 nocauts). Russell deberá utilizar todo su set de talentos y habilidades para llevar el título interino de vuelta a su residencia en la capital de Estados Unidos. El tan anticipado combate de peso gallo podrá ser visto en vivo a través de Showtime.

Zenger News pudo obtener una entrevista con Russell en la semana previa al evento, donde explica lo que necesita hacer para salir victorioso el sábado, el cómo le ha afectado la muerte de su hermano menor, el por qué utiliza tenis en el cuadrilátero y mucho más.

Percy Crawford entrevistó a Gary Antonio Russell para Zenger.

Gary Antonio Russell se calienta previo a su pelea contra Juan Carlos Payano, en diciembre del año pasado. Russell ganó el combate por decisión técnica. (Amanda Westcott/Showtime)

Zenger: Has estado encerrado, entrenando para tu pelea contra Emmanuel Rodriguez el próximo sábado. ¿Cómo te trató el entrenamiento?

Antonio Russell: Físicamente, me siento de maravilla. Mi peso está bajo. Solo tengo que perder unas cuantas libras y estaré listo.

Zenger: ¿Te has sentido abrumado ahora que compites por el título interino de la WBA, o crees que eso pase el día del evento?

Antonio Russell: Quizá me vaya a pasar cuando esté allí, vendándome las manos. Quizá en ese momento sienta algo similar a estar abrumado. Pero, con honestidad, te puedo decir esto era algo que esperaba. Sabía que llegaría si me mantenía con los pies en la tierra y hacía lo que tenía que hacer.

Zenger: Él encabezó un evento en el que tú participaste como una pelea preliminar. ¿Pudiste ver su combate una vez que saliste del cuadrilátero, o no estaba en tu radar en ese entonces?

Antonio Russell: Honestamente, no le puse atención. No porque no quisiera, sino porque estaba con muchas cosas en la cabeza. Al terminar mi combate, quería irme del lugar. Estaba y estoy lidiando con la muerte de mi hermano menor, Gary Boosa Russell, y tras el combate, el mundo se me vino abajo. Quería irme. No quería ver a nadie en ese momento.

Zenger: Sé que ha sido difícil para tu familia. ¿Vas a dedicar tu combate contra Rodriguez en honor a tu hermano?

Antonio Russell: No, el combate es por y para mí. Sé que mi equipo y mi familia se beneficiarán por él, pero en este momento el combate es para mí. Yo soy el que estará lanzando los golpes. Peleo por mi familia, sí, pero esta pelea no está dedicada a nadie, sino a mí mismo. Me lo debo.

Zenger: Los últimos cinco oponentes de Rodriguez tienen un récord combinado de 101-1, y él viene con una racha de tres victorias consecutivas, buscando mantenerse invicto. Dicho eso, ¿qué piensas del talento que pondrá en el cuadrilátero, teniendo en cuenta de que se enfrenta a uno de los mejores?

Antonio Russell: Es un boxeador balanceado. Lo he visto varias veces. Tiene buena velocidad de mano. Siento que le falta un poco de la potencia y velocidad que mis puños tienen, así como dominio en el cuadrilátero. Si considero que él es un excampeón, siento que tengo algunas de las mismas cualidades para volverme un campeón. Simplemente no he tenido la oportunidad de demostrarlo. Pero siento que el siguiente sábado, seré capaz de mostrarlo.

Zenger: Llevas 18 peleas en tu carrera. ¿Consideras que la oportunidad llegó antes, después, o justo cuando debió de haber llegado?

Antonio Russell: He tenido momentos donde he creído que me he tardado en llegar al puesto donde me encuentro ahora, pero realmente, todo avanza a su propio ritmo.

Gary Antonio Russell, derecha, aterriza un derechazo a la cabeza de Juan Carlos Payano en su pelea de diciembre. (Amanda Westcott/Showtime)

Zenger: ¿Qué tendrás que hacer el 14 de agosto para asegurarte la victoria?

Antonio Russell: Simplemente tengo que ser fiel a mí mismo. No siento que él tenga algo que yo no haya visto antes. Suelo decírselo a mucha gente, pero hay veces que siento que los boxeadores amateurs son más peligrosos que los profesionales. Es algo que se puede comprobar, solo con ver los combates. En un torneo, se pueden ver distintos estilos de pelea cada noche.

Zenger: Eso tiene sentido. Debido al COVID, no todos tuvieron tu suerte de haber peleado más de una vez en 2020. Algunos ni siquiera tuvieron la oportunidad de luchar. ¿Los dos combates que libraste te ayudaron a mantenerte en forma?

Antonio Russell: Te lo diré con total honestidad: no creo que me hayan ayudado mucho. Siento que más bien para mejorar mi habilidad y desarrollar mi arsenal. Siempre debo de continuar moviéndome.

Zenger: Juan Carlos Payano es un oponente difícil para cualquiera, pero lograste derrotarlo en tu último combate. ¿Consideras que ganaste experiencia valiosa?

Antonio Russell: Siempre tienes que mirar atrás para ver lo que has hecho bien o mal. Hay muchas cosas que aprendí de la pelea con Payano, no solo relacionadas con mis habilidades técnicas. Aprendí mucho de mí como individuo. Tuve que lidiar con la muerte de mi hermano esa semana y pelear durante ese mismo fin de semana. Logré hacerlo y superarlo. Logré ganar.

En mi opinión, no fue el mejor combate que he tenido, pero aun así gané. Eso dice mucho sobre de mí. Siento que no muchas personas podrían haberlo hecho, así que me siento feliz de mí mismo, pero a la vez también pienso que, incluso con la pérdida tan grave que sufrí, debería de haber mantenido mejor mi compostura.

Zenger: Hombre, eres muy duro contigo mismo. Muchos luchadores habrían abandonado ese combate y nadie los habría juzgado.

Antonio Russell: Quizá sí, estoy siendo duro conmigo mismo, pero tienes razón. No fue fácil. Solo siento que debí haber mantenido mejor la compostura. No debí haber dejado que me afectara tanto mentalmente.

Zenger: Eres probablemente el único boxeador que usa tenis en el cuadrilátero. ¿Por qué no usas zapatos de boxeador?

Antonio Russell: Honestamente, es porque dejaron de vender mis botas de boxeador favoritas hace tiempo. Desde que las descontinuaron, no he encontrado un zapato que me acomode y, como siempre he entrenado con tenis, decidí usarlos en el cuadrilátero. Son cómodos. Usualmente uso tenis de baloncesto, así que tengo buen soporte de tobillo para moverme con facilidad. Mis pies son pequeños, hermano, por lo que ninguno de mis pares de tenis son muy pesados. Y se ven bien con mi uniforme [risas].

Zenger: ¿Qué significaría para ti ganar el cinturón?

Antonio Russell: Hombre… significaría mucho. Significaría que estaría alineado con el universo mismo y que yo estoy justo en el lugar donde merezco estar. Significaría que estoy en el camino correcto y, si muestro consistencia, todo irá bien.

Zenger: Cuando te enteraste de que te ibas a enfrentar a Emmanuel Rodriguez, ¿qué fue lo que pensaste?

Antonio Russell: Era algo obvio que iba a pasar tarde o temprano, pero de todos modos tuve tiempo de procesarlo y sopesar mis opciones. Mi papá fue quien lo mencionó por primera vez; lo hablamos entre los dos, y le pregunté que era lo qué él pensaba. Le gustaba la idea de ese combate, tal como a mí, y el resto es historia.

Zenger: Al ver la categoría del peso gallo, ¿en qué posición crees que te quedarías si le ganaras a Rodriguez?

Antonio Russell: Si gano el cinturón, siento que me pondría en posición de poder desafiar un campeón. Si no, supongo que tendré que pelear de nuevo antes de poder enfrentarme a un campeón. Tendré que hablar con mi equipo y ver qué procede.

Zenger: Después del sábado en la noche, ¿te gustaría volver a pelear antes de que acabe el año?

Antonio Russell: Me estoy familiarizando de cómo funcionan las cosas en el mundo del boxeo profesional, y entiendo que en cualquier momento puede pasar algo que haga que la pelea se retrase. Por lo tanto, no suelo pensar mucho en ello. Por supuesto, me gustaría pelear de nuevo. Si Dios lo permite, si salgo ileso y victorioso de este combate, por supuesto que amaría regresar al cuadrilátero.

Zenger: Para los que vayan a verte pelear por primera vez el próximo sábado por la noche, ¿qué pueden esperar de ti?

Antonio Russell: Pueden esperar ver a un luchador astuto y una pelea entretenida. Y para aquellos que me hayan visto pelear con anterioridad, pueden esperar nuevos movimientos de mi arsenal que no habían tenido la oportunidad de ver en otros combates. Muchas veces, cuando te enfrentas a competidores mejor preparados que tú, peleas mejor, ya que sabes que ellos no van a darte cuartel. Van a luchar de verdad.

Zenger: Estoy ansioso de ver el combate. Buena suerte, hablaremos de nuevo el sábado tras el evento. ¿Hay algo más que quieras añadir?

Antonio Russell: A los que estén en Instragram, pueden seguirme en @garyantoniorussell_

Traducción de Mario Alberto Vázquez; editado por Mario Alberto Vázquez y Melanie Slone